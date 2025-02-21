Суд оштрафовал Google еще на 3,8 млн рублей

Google был оштрафован на 3,8 млн рублей за отказ американской корпорации удалить с YouTube недостоверную информацию о Вооруженных силах РФ, а также предложения финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ), рассказали «Известиям» 21 февраля в Роскомнадзоре.