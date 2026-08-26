🇳🇵 Кадры схода мощного селевого потока в Тибете на границе Китая и Непала. К вечеру официально заявлено о гибели как минимум 95 человек.
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🇳🇵 Кадры схода мощного селевого потока в Тибете на границе Китая и Непала. К вечеру официально заявлено о гибели как минимум 95 человек.
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