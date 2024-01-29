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Царьград

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Иностранное вторжение в Россию: Тревогу забили уже на всех уровнях

Иностранное вторжение в Россию: Тревогу забили уже на всех уровнях

Разворачивается иностранное вторжение в Россию. Тревогу забили уже на всех уровнях. На угрожающее явление внутри страны обратил внимание Михаил Матвеев.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Вот- вот. Русский медведь только огрызается на кровососов, которые его уже успели облепить. Мы ведь и на СВО (которая уже 2 года как не «СВО», а полноценная война) только «отвечаем»! А будь русский медведь по- настоящему сильным- он бы не рявкал попусту, не рисовал бы никчемные «красные линии», а сам бы диктовал миру, как правильно себя вести! А мелкие шавки внимательно его бы слушали, поджав хвост. А для этого Россия должна быть сильной! Нет, атомных ракет у нас достаточно. Я о другой силе- о силе экономики! Пора бы уже понять: Воюет не оружие. Воюет экономика! О какой экономике можно говорить, если мы даже куриные яйца закупаем в Турции? Облезлый какой- то русский медведь. Клыки пожелтели. А рык давно уже никого не пугает. Потому, что это уже не рык, каким он был во времена Советской России, а бессильное хрипение.
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9 час.
Иван Иванов
Гарант к тебе обращается народ - всего одним указом скопировать закон саудитов, вторым запретить землячества и диаспоры иностранцев.
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8 час.
ИИ
Иван Иванов
Уже совсем скоро выборы.
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8 час.

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