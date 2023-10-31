МО РФ: ЦРУ использовало корпорацию RAND в военно-биологических целях

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Центрально разведывательное управление (ЦРУ) США использовало корпорацию RAND в военно-биологических целях.
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