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«Почему петербуржцев не берут на работу?»: перечислены главные причины отказа

«Почему петербуржцев не берут на работу?»: перечислены главные причины отказа

Одна из них — гостинг. Выяснилось, почему петербуржцам чаще всего отказывают в приеме на работу. Список основных причин составили аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга, данные обнародованы на сайте hh.

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