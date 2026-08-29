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Экс-судья Федотов об отмене пенальти «Ростова»: «Неизбежный контакт, Ленини некуда было деть ногу. Его действия были направлены исключительно на мяч, и в мяч он сыграл»

Игорь Федотов поддержал отмену пенальти в матче между « Ростовом » и «Краснодаром» (0:1) во втором тайме.

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