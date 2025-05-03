Испытание ведром ледяной воды: в Сеть возвращается легендарный Ice Bucket Challenge

Блогеры повторяют тренд из 2014-го. В Сети растёт популярность Ice Bucket Challenge — испытание ведром ледяной воды, суть которого заключается в том, чтобы облить себя холодной водой и передать эстафету другому человеку.
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