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Всё о женщинах

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Испытание ведром ледяной воды: в Сеть возвращается легендарный Ice Bucket Challenge

Испытание ведром ледяной воды: в Сеть возвращается легендарный Ice Bucket Challenge

Блогеры повторяют тренд из 2014-го. В Сети растёт популярность Ice Bucket Challenge — испытание ведром ледяной воды, суть которого заключается в том, чтобы облить себя холодной водой и передать эстафету другому человеку.

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