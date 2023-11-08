Специалист смело материл бабушек в транспорте, развеяв миф об уважении к старшим

Валентина Э

Да, у себя они старших почитают, а наших стариков они за людей не считают. Когда видим такое, надо не отмалчиваться нам и отворачиваться, проявляя преступное равнодушие, а заступаться за наших стариков и детей! Кто же заступится за бабушку, чью-то старенькую мать, если не мы, кто в этот миг оказался рядом!? Надо вызывать наряды полиции, снимать подонков на телефоны и размещать их фото в интернете, чтобы все их знали в лицо! И нечего им замазывать лица - наоборот с соответствующей подписью надо, чтобы видели все! И можно, например, отправлять такие фото и видео руководителям их стран и руководителям диаспор у нас-пусть те посмотрят, что творят их граждане у нас!