Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семья«А что я буду иметь с нашего общения?» – усмехнулась внучка– Говорю, Ирочка, ты меня помнишь? Я баба Катя! – рассказывает семидесятилетняя Екатерина Николаевна.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLuidmilaТак всё равно всё имущество достанется внучке. Или тётка кошачьему приюту все богатства хочет отписать? Видимо в их родне все такие, раз она сама получила кучу недвижимости в наследство.ВВоробей- "Видимо в их родне все такие, раз она сама получила кучу недвижимости в наследство." А что такого нехорошего, в принципе, в получении наследства? Если люди умирают, а это относится ко всем, то наследство не может не оставаться. А учитывая то, что в прошлых поколениях было намного больше детей в семье, чем это в наше время, то наследств и должно было быть относительно много.Vladimir LioubimcevБабушка осталась одинокой.... А вот если бы внучка вначале наладила отношения с бабушкой, а не брала ее с наскоку "за горло": "Давай квартиру, быстро!!"... Кто же так делает?!! Может бабушка и сама бы предложила внучке что-нибудь?... Такие дела должны быть добровольными. Внучка грубая и не воспитанная. Обозленный хорек...Мила Тереховакакие родственные отношения могут быть у девушки 26 лет? Для неё бабушка чужой человек. Тем более, что родня настроила её против бабушки. Странно ожидать любовь к старухе. Если старуха жила исключительно для себя годами, не считала нужным помочь внучке, то вот и итог. Нет отношений. Если сейчас ко мне на улице подойдёт бабка и скажет: "Я твоя бабушка,давай дружить ". Вряд ли у меня появится к ней любовь. Откуда?ВВоробейБабушке нужно принять свою судьбу в форме своего непутевого сына. И, соответственно, все намеренные и не очень последствия этой непутёвости. Ведь, если кто и сделал вклад в формирование сына, то это мать. То, что невестка и сватья в своё время решили мешать общению бабушки с внучкой, тоже должно найти свою реакцию, как и неумное поведение внучки. Хотя бы в форме завещания каким-то другим родственникам, или даже "кошачьему приюту".татьяна поздееваПословица гласит:"Ласковый теленок двух маток сосёт!" Мама не научила дочку поддерживать отношения с бабушкой. Всех интересовал только материальный вопрос. А мораль-то где? Теперь отношения нарушены благодаря маме и дедушке. Внучке бы сначала наладить отношения с бабушкой и вопрос о наследстве бы сам решился.LLuidmilaЯблоко от яблоньки падает недалеко. Внучка такая же, как и её дед, который выставил сватью за порог и прекратил общение с внучкой. В их семье "утром деньги, вечером стулья, вечером деньги, утром стулья, но деньги вперёд". Внучка поступает в точности, как её дед по матери.Комментировать
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