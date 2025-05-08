Орловский департамент нуждается в журналистах, юристах и архитекторах

Департамент по проектам развития территорий Орловской области нуждается в кадрах. Сразу несколько объявлений от имени департамента, который в настоящий момент занимается развитием туризма в регионе, опубликовано на сайте hh.
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