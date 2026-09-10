В Казани проведут капремонт пяти школ

В Казани объявлен аукцион на капитальный ремонт пяти школ и еще трех объектов в Азнакаевском районе. Общая начальная цена контракта – 127,95 млн рублей, заказчик – Главное инвестиционно-строительное управление РТ, сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
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