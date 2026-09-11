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Военные материалы

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УВЗ запустил серийную тросовую защиту Т-80БВМ от дронов

УВЗ запустил серийную тросовую защиту Т-80БВМ от дронов

Полевые противодроновые экраны получили заводское исполнение: новый комплект закрывает танк со всех сторон, не мешая обзору, прицеливанию и движению машины.

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