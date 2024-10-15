МК ФОТО: Alexander Legky/Global Look Press Депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением воссоздать памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянке в Москве.
В Госдуме предложили восстановить памятник Дзержинскому в Москве на Лубянке
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
николай николай
Не только Феликса но и Сталина как родина мать высотой , деньги изымать с окладов единаросов , Матвиенко , Володина и всех демократов
Ответить
4 час.
Bogdan Stupin
"Ну снесли и снесли, как говорится было и быльем поросло". Ну, очень удобная позиция.Особенно для почитателей принципа "моя хата с краю, я ничего не знаю". Самым убедительным способом установить ПРАВДУ, возможно, было бы обнародование данных о тех, кто активно принимал участие в сносе памятника и попытках уничтожить его. Проще говоря - рассказать о тех, кто "испытывает такую неприязнь, что даже кушать не может". Минувшие тридцать с гаком лет укрепили предположение, что в большинстве окажется публика, которая в любой (цивилизованной!) стране более всего ненавидит уголовный кодекс. Иное дело, что практически такой вариант - из разряда "съесть-то он съесть, да кто ж яму дасть!"
Ответить
3 час.
валерия
И у дбяков думских иногда просыпается сознание.....
Ответить
2 час.
Свежие комментарии