В Госдуме предложили восстановить памятник Дзержинскому в Москве на Лубянке

Bogdan Stupin

"Ну снесли и снесли, как говорится было и быльем поросло". Ну, очень удобная позиция.Особенно для почитателей принципа "моя хата с краю, я ничего не знаю". Самым убедительным способом установить ПРАВДУ, возможно, было бы обнародование данных о тех, кто активно принимал участие в сносе памятника и попытках уничтожить его. Проще говоря - рассказать о тех, кто "испытывает такую неприязнь, что даже кушать не может". Минувшие тридцать с гаком лет укрепили предположение, что в большинстве окажется публика, которая в любой (цивилизованной!) стране более всего ненавидит уголовный кодекс. Иное дело, что практически такой вариант - из разряда "съесть-то он съесть, да кто ж яму дасть!"