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В Госдуме предложили восстановить памятник Дзержинскому в Москве на Лубянке

В Госдуме предложили восстановить памятник Дзержинскому в Москве на Лубянке

МК ФОТО: Alexander Legky/Global Look Press Депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением воссоздать памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянке в Москве.

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Комментарии
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николай николай
Не только Феликса но и Сталина как родина мать высотой , деньги изымать с окладов единаросов , Матвиенко , Володина и всех демократов
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4 час.
Bogdan Stupin
&quot;Ну снесли и снесли, как говорится было и быльем поросло&quot;. Ну, очень удобная позиция.Особенно для почитателей принципа &quot;моя хата с краю, я ничего не знаю&quot;. Самым убедительным способом установить ПРАВДУ, возможно, было бы обнародование данных о тех, кто  активно принимал участие в сносе памятника и попытках уничтожить его. Проще говоря - рассказать о тех, кто &quot;испытывает такую неприязнь, что даже кушать не может&quot;. Минувшие тридцать с гаком лет укрепили предположение, что в большинстве окажется публика, которая в любой (цивилизованной!) стране более всего ненавидит уголовный кодекс. Иное дело, что практически такой вариант - из разряда &quot;съесть-то он съесть, да кто ж яму дасть!&quot;
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3 час.
валерия
И у дбяков думских иногда просыпается сознание.....
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2 час.

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