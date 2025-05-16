Одинокая пожилая женщина с квартирой в Москве и банковским счетом. «Оперативники ФСБ», горящие желанием ей помочь по телефону.
Фальшивые опера и деньги на кухне. Как россиянку втянули в «спецоперацию ФСБ»
Комментарии
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Eduard
К сожалению через день и мне звонят.Что интересно врут на высщем уровне,тоесть так заврались,что видно думают,что"мошейник" это действительно настощая специальность!
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15 час.
Eduard
Врут и девушки и парни русскоговорящие.Дядечки.
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15 час.
Eduard
Но ваше дело не верить звонкам которых не ждете!Не верьте звонкам с мобильного телефона настоязие госслужащие звонят с простых номеров! Можете поиздеваться над мошейникамидиктовать не те СМС коты,а в конце послать сами знаете куда!
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15 час.
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