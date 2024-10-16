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Нижегородская правда

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Нижегородский бизнес – в числе лидеров в стране по привлечению льготного лизинга

Предприниматели Нижегородской области входят в топ‑5 в РФ по участию в программе льготного лизинга. Господдержку предоставляет дочерняя компания Корпорации МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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