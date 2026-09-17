SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

Дочь Бориса Немцова Жанну объявили в международный розыск

Дочь Бориса Немцова Жанну объявили в международный розыск

42-летнюю дочь политика Бориса Немцова Жанну объявили в международный розыск, сообщает РИА Новости. Журналистку обвиняют в координации иностранной организации, за что ей грозит до 6 лет лишения свободы в случае задержания.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым