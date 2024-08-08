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Один километр в день — The Economist рассказал о скорости российского наступления на Украине

Один километр в день — The Economist рассказал о скорости российского наступления на Украине

С момента отступления из Авдеевки в феврале Украина неуклонно теряет позиции, пишет The Economist. В последнее время интенсивность боёв только нарастает, а моральный дух в украинских рядах значительно «просел».

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