Один километр в день — The Economist рассказал о скорости российского наступления на Украине

С момента отступления из Авдеевки в феврале Украина неуклонно теряет позиции, пишет The Economist. В последнее время интенсивность боёв только нарастает, а моральный дух в украинских рядах значительно «просел».
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