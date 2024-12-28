Братчан приглашают на праздничные мероприятия 2 и 7 января

В Братске жителей и гостей города на праздничные мероприятия в рамках программы «Чудеса случаются». Торжественное открытие новогодней площадки от компании Эн+ состоится 29 декабря в 14:00 в районе Гидростроитель, где ледовые скульптуры и световые инсталляции создают настоящую зимнюю сказку.