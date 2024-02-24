Балицкий: мы выселяли людей на Украину, поскольку они не поддержали СВО

Власти Запорожской области сообщили о проведении мероприятий по выселению из региона жителей, не поддержавших специальную военную операцию или оскорбивших государственные символы России, перед его присоединением к России.
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