Радикальные националисты призывают закрыть границы с Россией и Белоруссией

С таким предложением выступил радикальный националист парламента Янис Домбрава. «Я считаю, что нам не нужно держать открытыми пограничные контрольные пункты с государством-агрессором, включая его сторонников.
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