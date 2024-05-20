Транспортные полицейские в Краснодарском крае задержали в поезде сообщением «Санкт-Петербург-Махачкала» курьера, намеревавшегося сбыть мефедрон на территории города Невинномысска

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Деструктивный пассажир» сотрудники патрульно-постовой службы полиции линейного отдела МВД России на станции Кавказская при сопровождении пассажирского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу, выявили 29-летнего жителя города Санкт-Петербурга, которого подозревают в незаконном сбыте наркотического средства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Калининградской области расчеты ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота отработали уничтожение надводных целей
- Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в организации незаконной миграции и иностранцев, незаконно получивших российские паспорта
- Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» вышел в дальний поход
Свежие комментарии