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Закон, порядок, государство

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Транспортные полицейские в Краснодарском крае задержали в поезде сообщением «Санкт-Петербург-Махачкала» курьера, намеревавшегося сбыть мефедрон на территории города Невинномысска

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Деструктивный пассажир» сотрудники патрульно-постовой службы полиции линейного отдела МВД России на станции Кавказская при сопровождении пассажирского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу, выявили 29-летнего жителя города Санкт-Петербурга, которого подозревают в незаконном сбыте наркотического средства.

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