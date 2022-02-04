ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое дает американцам право пользоваться двумя аэродромами и закрепляет их обещание вложить 100 миллионов долларов в модернизацию оборонной инфраструктуры восточноевропейского государства.
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