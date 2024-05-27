Возможности и перспективы, которые ждут каждый знак в первую неделю лета с 26 мая по 2 июня Алёна ЮрьеваС наступлением первой недели лета, звезды обещают интересные события и удачу для каждого знака зодиака.
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