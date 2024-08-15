Галактики в более плотных частях Вселенной оказались на 25% больше своих аналогов

Группа астрономов, работающая на суперкомпьютере Йельского университета, совершила прорывное открытие, установив, что галактики в более плотных средах Вселенной на 25% больше своих аналогов в менее плотных областях.
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