Роскосмос и NASA договорились о судьбе МКС

Совместную работу станции продлили до 2030 годаГоскорпорация «Роскосмос» и американское аэрокосмическое агентство NASA договорились о продлении работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года.
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