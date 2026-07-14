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Роскосмос и NASA договорились о судьбе МКС

Роскосмос и NASA договорились о судьбе МКС

Совместную работу станции продлили до 2030 годаГоскорпорация «Роскосмос» и американское аэрокосмическое агентство NASA договорились о продлении работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

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