Амурский ГПЗ «Газпрома» подал иск к группе Linde 

Оператор строительства и эксплуатации Амурского газоперерабатывающего завода, компания ООО «Газпром переработка Благовещенск» (часть группы «Газпром переработка»), подал иск на сумму 85,733 миллиарда рублей к инжиниринговой группе Linde как в России, так и за ее пределами, сообщает корреспондент УтроNews.