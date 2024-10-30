Амурский ГПЗ «Газпрома» подал иск к группе Linde 

Оператор строительства и эксплуатации Амурского газоперерабатывающего завода, компания ООО «Газпром переработка Благовещенск» (часть группы «Газпром переработка»), подал иск на сумму 85,733 миллиарда рублей к инжиниринговой группе Linde как в России, так и за ее пределами, сообщает корреспондент УтроNews.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии