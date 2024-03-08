Воронков вышел в лидеры гонки снайперов среди новичков сезона НХЛ

Дмитрий Воронков по количеству голов в сезоне догнал лучшего снайпера лиги среди новичков. В ночь на 8 марта в Коламбусе (штат Огайо, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз».