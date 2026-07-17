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ИА Регнум

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Биолог Фёдоров: после временного затишья Москву накроет «комариная буря»

Биолог Фёдоров: после временного затишья Москву накроет «комариная буря»

Временное затишье в активности комаров сменится настоящей бурей из-за дождей и высокой температуры. Об этом 17 июля рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Фёдоров.

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