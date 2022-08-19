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Кабмин планирует выделить 36 млрд рублей помощи аграриям из-за повышения ставки ЦБ

Кабмин планирует выделить 36 млрд рублей помощи аграриям из-за повышения ставки ЦБ

Правительство России планирует выделить 36 млрд рублей помощи сельскохозяйственному бизнесу для того, чтобы аграрии смогли компенсировать затраты по кредитам из-за увеличения ставки Центрального банка в конце февраля 2022 года, сообщает ТАСС.

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