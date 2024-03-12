В Прикамье закрыли семь сайтов, на которых продавали оружие

Там же можно было узнать о способах изготовления зажигательной смеси.Прокуратура Уинского района заблокировала семь сайтов, на которых до недавнего времени можно было обнаружить объявления о продаже боевого оружия и боеприпасов.
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