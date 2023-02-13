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Столтенберг прокомментировал атаку хакеров на сайты НАТО

Столтенберг прокомментировал атаку хакеров на сайты НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал кибератаку на сайты альянса. «Служебные каналы связи, по которым мы общаемся с нашими миссиями, командными структурами, не были затронуты, нет данных, что это (хакерская атака — прим.

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