Столтенберг прокомментировал атаку хакеров на сайты НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал кибератаку на сайты альянса. «Служебные каналы связи, по которым мы общаемся с нашими миссиями, командными структурами, не были затронуты, нет данных, что это (хакерская атака — прим.