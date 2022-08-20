НЕЗАМЕТНЫЙ

Так он и жил. Незаметно. Ел, что придётся и ночевал, где получится. Люди просто не замечали его. Маленький, серый котик, казалось, сливался с окружающей его городской серостью.
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