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НЕЗАМЕТНЫЙ

НЕЗАМЕТНЫЙ

Так он и жил. Незаметно. Ел, что придётся и ночевал, где получится. Люди просто не замечали его. Маленький, серый котик, казалось, сливался с окружающей его городской серостью.

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