Во Владивостоке полиция ищет водителя, сбившего 10-летнего мальчика

Во Владивостоке на улице Добровольского, 23 произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Неустановленный водитель двигался в направлении Сахалинской и совершил наезд на 10-летнего мальчика, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.