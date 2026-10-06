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Царьград

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Роспотребнадзор разгласил отстранение сотрудников "Бургер Кинг"

Роспотребнадзор разгласил отстранение сотрудников "Бургер Кинг"

Во Владивостоке сотрудники "Бургер Кинг" не допускаются к работе после скандальных видео с кухни. Роспотребнадзор запросил пояснения, "Бургер Кинг Россия" закрыл два заведённых франчайзи.

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