Роспотребнадзор разгласил отстранение сотрудников "Бургер Кинг"

Во Владивостоке сотрудники "Бургер Кинг" не допускаются к работе после скандальных видео с кухни. Роспотребнадзор запросил пояснения, "Бургер Кинг Россия" закрыл два заведённых франчайзи.
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