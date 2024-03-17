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Мбаппе сделал хет-трик в игре с «Монпелье». Форвард «ПСЖ» забил 24 гола в Лиге 1 и на 9 мячей опережает Дэвида из «Лилля»

«ПСЖ» в гостях играет с «Монпелье» (5:2, второй тайм) в 26-м туре чемпионата Франции. Килиан Мбаппе забил 22-й, 23-й и 24-й голы в Лиге 1 и отдал результативный пас.

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