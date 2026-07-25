Миллионеры идут на выборы

Не имея миллионов, а лучше миллиардов-шансы попасть в ГД, равны НОЛЮ ???? БОСЯКИ ТАМ НЕ НУЖНЫ ???

Миллиардеры идт в думу за депутатской неприкосновенностью и лобировать свои интересы. Остальные их вообще не волнует не о каком народе они и слышать не слыхали.

Алексей Смирнов

Такого не будет, на выборы всё равно пойдут те, кого эта власть устраивает. Даже если результат будет фальсифицирован, они должны узнать, сколько голосовало против, они же не идиоты и чувство самосохранения у них должно присутствовать.