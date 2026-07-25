С чем ассоциируется типичный российский чиновник? С деньгами. И даже не пытайтесь мне рассказать, что это не так.
Миллионеры идут на выборы
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Не имея миллионов, а лучше миллиардов-шансы попасть в ГД, равны НОЛЮ ???? БОСЯКИ ТАМ НЕ НУЖНЫ ???
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1 м.
ПП
Петр Петрович Канаев
Миллиардеры идт в думу за депутатской неприкосновенностью и лобировать свои интересы. Остальные их вообще не волнует не о каком народе они и слышать не слыхали.
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1 м.
Алексей Смирнов
Такого не будет, на выборы всё равно пойдут те, кого эта власть устраивает. Даже если результат будет фальсифицирован, они должны узнать, сколько голосовало против, они же не идиоты и чувство самосохранения у них должно присутствовать.
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1 м.
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