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Арестович*: европейцы не смогут воевать в грязных окопах, а русские показали готовность делать так и дальше

Арестович*: европейцы не смогут воевать в грязных окопах, а русские показали готовность делать так и дальше

Под руководством ушедшего демократа Джо Байдена США проиграли России противостояние на Украине. Новая американская администрация под руководством республиканца Дональда Трампа это поняла и решила провести аудит.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
Арестович и его перепевы - &quot;Войны выигрывают те народы, которые могут спать на голой земле. Русские и татары - могут, а немцы - нет. Немцы воюют по часам, и только когда кофе попьют, а мы - всегда&quot;. Л.Н. Гумилев.
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11 час.
Людмила Свириденко
Ну, так в чем дело-то? Пусть Украина сделает для европейцев чистые окопы, тёплый туалет, душ (ванна точно не влезет), и что там ещё положено по регламенту. Нам какая разница по каким окопам бить?
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11 час.
Валерий Фоменков
Смерть бандерью!
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9 час.

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