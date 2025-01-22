Арестович*: европейцы не смогут воевать в грязных окопах, а русские показали готовность делать так и дальше

СК

Сергей Ковалев

Арестович и его перепевы - "Войны выигрывают те народы, которые могут спать на голой земле. Русские и татары - могут, а немцы - нет. Немцы воюют по часам, и только когда кофе попьют, а мы - всегда". Л.Н. Гумилев.