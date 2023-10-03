Зомби без страха и боли: Российский пулеметчик был шокирован, увидев это

veronika_54 Дубровская

Россия как проходной двор. Украинцы здесь как у себя дома. У этого господина какие гражданства есть, если он как Фигаро - там, здесь, везде востребован, оччень квалифицированный кадр. Дожили до того, что в рядах нашей вооруженных сил можно захватить вертолет, убить двух военных и улететь к врагу. Там внутренних проверок совсем нет? И в образовании всё не очень хорошо.