Политика Сегодня

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Путин ознакомился с работой родов задействованных в СВО войск

Путин ознакомился с работой родов задействованных в СВО войск

Президент России Владимир Путин посетил объединенный штаб родов войск, который задействован в специальной военной операции РФ на Украине.

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