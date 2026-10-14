Глава банка предупредил о рисках «мошеннических агентов» и переводе ответственности при раскрытии банковских учётных данных JPMorgan Chase запретил внешним ИИ-агентам напрямую получать доступ к счетам и совершать операции от имени розничных клиентов.
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