Экс-офицер разведки Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер проинформировал о том, что западные державы планируют применить Киев в качестве оружия, заставив Российскую Федерацию проиграть в стратегической борьбе.
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