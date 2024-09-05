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Риттер: Запад планирует нанести стратегическое поражение РФ руками Киева

Риттер: Запад планирует нанести стратегическое поражение РФ руками Киева

Экс-офицер разведки Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер проинформировал о том, что западные державы планируют применить Киев в качестве оружия, заставив Российскую Федерацию проиграть в стратегической борьбе.

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