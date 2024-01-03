В Сербии завершилось повторное голосование на парламентских выборах

Геннадий Бережнов

Повторное голосование на парламентских выборах ничего не изменит в желании Запада и США придавить Сербию. Вучич пытается как то усмирить оппозицию, что делал и Янукович. Однако можно и проиграть эту партию, если не принять во внимание действия Лукашенко и сына с автоматами. Он готов был дать бой на уничтожение!