В Сербии на восьми избирательных участках в пяти муниципалитетах прошло голосование на внеочередных повторных выборах в парламент страны.
В Сербии завершилось повторное голосование на парламентских выборах
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Повторное голосование на парламентских выборах ничего не изменит в желании Запада и США придавить Сербию. Вучич пытается как то усмирить оппозицию, что делал и Янукович. Однако можно и проиграть эту партию, если не принять во внимание действия Лукашенко и сына с автоматами. Он готов был дать бой на уничтожение!
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