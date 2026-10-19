Поездка Егора Крида в США обернулась неожиданной встречей с американской полицией. Певец рассказал о произошедшем в Лос-Анджелесе и признался, что ситуация была крайне напряжённой: правоохранители приняли его вместе с другом за вооружённых преступников.
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