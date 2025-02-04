Архитектор рассказал, куда можно перенести трамвайное кольцо со Старого базара в Барнауле

Это позволит создать рядом с парком "Центральный" новую площадь для городских праздников Трамвайное кольцо со Старого базара рядом с парком "Центральный" в Барнауле в перспективе можно будет перенести на площадь Спартака-2.
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