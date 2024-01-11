Личный ад и новое счастье актриса Елены Ксенофонтовой

Она любит новогодние праздники, потому что они дарят ей ощущение волшебства и веру в чудо. Весь год она выходит на театральную сцену и снимается в кино, а незадолго до 21 декабря превращается в ёлочную фею и украшает десятки новогодних деревьев.
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