С 1 марта у россиян начнут изымать земельные участки. На каких основаниях?

С 1 марта 2025 года в России вступает в силу закон об освоении земельных участков, предусматривающий санкции за неиспользование С 1 марта 2025 года в России вступает в силу новый федеральный закон, устанавливающий правила освоения земельных участков (ЗУ), расположенных в населенных пунктах и ….