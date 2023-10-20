Дорожное движение на Бассейной ограничено из-за аварии на сетях

В Московском районе проводятся аварийно-восстановительные работы из-за аварии на теплосетях. Временно ограничено дорожное движение на Бассейной улице, от проспекта Космонавтов в сторону Витебского проспекта.
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