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  • Belitskyi Belitskyi
    чиновники у нас очень неповоротливы. они бы еще через год назначили проверкиПетербуржцы прося...
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    Так что там с размерами?Размер имеет знач...

Дорожное движение на Бассейной ограничено из-за аварии на сетях

Дорожное движение на Бассейной ограничено из-за аварии на сетях

В Московском районе проводятся аварийно-восстановительные работы из-за аварии на теплосетях. Временно ограничено дорожное движение на Бассейной улице, от проспекта Космонавтов в сторону Витебского проспекта.

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