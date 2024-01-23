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В Красноярске устроили облаву на незаконных мигрантов в кафе

В Красноярске устроили облаву на незаконных мигрантов в кафе

В ходе рейда силовики проверили два заведения общепита – на улице 9 мая и Тельмана.В Красноярске полицейские и бойцы спецподразделения Росгвардии устроили в двух местных кафе облаву на незаконных мигрантов.

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