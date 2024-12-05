Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 431 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Васильев
    Всё так.Раньше  в 14 году баталии были в инете-что они главные славяне и ...русские .Ага ,с чёрными головами ,с хазар...Украина отработал...
  • Валентин Щербаков
    Государства Украина никогда не было, это искусственно созданная страна 404, а теперь она прекращает свое существовани...Украина отработал...
  • Сергей Медведев
    Закон бумеранга работает,отменить этот закон никто не в состоянии.«Наши дети сидят ...

Мы сражаемся за НАТО. Этого достаточно, чтобы помогать нам – офис Зеленского

Украина надеется, что сумеет силой завершить конфликт с Россией. Об этом в эфире видеоблога британского издания The Telegraph заявил глава президентского Офиса, «серый кардинал» Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Мы сражаемся за НАТО кричат из офиса Клоунята. Раньше мы играли приборами на пианино и так нас любила Украина! Сегодня силой тащим их на убой и не понимаем кто свой, а кто чужой!
Ответить
16 час.
Балу -
Ну а почему бы зеле и ермаку не попасть в ЕЭС?... Сколько уже укрохохлов попало в ЕЭС... Правда не все целиком... Много попало отдельными внутренними органами... Но ведь попали же!... Вот и этим двоим желаю попасть в ЕЭС... Но только или тушкой, или чучелкой...
Ответить
16 час.
Валентин Щербаков
Да можете сражаться хоть за Папу римского, вы, хохлоубийцы и фашисты, в мире никому не интересны...
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх