Мы сражаемся за НАТО. Этого достаточно, чтобы помогать нам – офис Зеленского

Геннадий Бережнов Мы сражаемся за НАТО кричат из офиса Клоунята. Раньше мы играли приборами на пианино и так нас любила Украина! Сегодня силой тащим их на убой и не понимаем кто свой, а кто чужой!

Балу - Ну а почему бы зеле и ермаку не попасть в ЕЭС?... Сколько уже укрохохлов попало в ЕЭС... Правда не все целиком... Много попало отдельными внутренними органами... Но ведь попали же!... Вот и этим двоим желаю попасть в ЕЭС... Но только или тушкой, или чучелкой...