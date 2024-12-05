Украина надеется, что сумеет силой завершить конфликт с Россией. Об этом в эфире видеоблога британского издания The Telegraph заявил глава президентского Офиса, «серый кардинал» Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Мы сражаемся за НАТО. Этого достаточно, чтобы помогать нам – офис Зеленского
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Мы сражаемся за НАТО кричат из офиса Клоунята. Раньше мы играли приборами на пианино и так нас любила Украина! Сегодня силой тащим их на убой и не понимаем кто свой, а кто чужой!
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16 час.
Балу -
Ну а почему бы зеле и ермаку не попасть в ЕЭС?... Сколько уже укрохохлов попало в ЕЭС... Правда не все целиком... Много попало отдельными внутренними органами... Но ведь попали же!... Вот и этим двоим желаю попасть в ЕЭС... Но только или тушкой, или чучелкой...
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16 час.
Валентин Щербаков
Да можете сражаться хоть за Папу римского, вы, хохлоубийцы и фашисты, в мире никому не интересны...
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15 час.
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