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Алькарас – фаворит US Open по мнению букмекеров. Зверев – 2-й, Медведев – 8-й, остальные россияне – вне топ-20

Букмекеры считают Карлоса Алькараса фаворитом US Open. Испанский теннисист котируется главным претендентом на победу в турнире за 2.

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